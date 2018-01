MENGEŠ – V petek ob 16.04 je na cesti Rodica–Mengeš osebno vozilo zbilo kolesarko. Posredovali so poklicni gasilci CZR Domžale, PGD Kamnik in Mengeš, zavarovali kraj prometne nesreče, nudili pomoč pri oskrbi poškodovanke do prihoda reševalcev in usmerjali promet.

Reševalci NMP Domžale so poškodovanko prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.