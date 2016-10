Z avtom v zid, potem se je še prevrnil

ŠENTJUR NA POLJU – V četrtek nekaj pred 16. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Šentjurju na Polju v občini Sevnica. Ugotovili so, da je 77-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v podporni zid in se z vozilom prevrnil.

Lažje poškodovanega voznika in sopotnico so reševalci odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz PU Novo mesto.