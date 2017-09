Z avtom v zid

IDRIJA – V nedeljo ob 21.56 je na cesti Spodnja Idrija–Cerkno (občina Idrija) osebno vozilo trčilo v obcestni zid. Ena oseba se je poškodovala.

Gasilci iz PGD Idrija so nevtralizirali razlite tekočine, odklopili akumulator in nudili pomoč idrijskim reševalcem NMP. Ti so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v ZD Idrija, poroča uprava za zaščito in reševanje.