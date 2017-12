Z avtom v varovalno ogrado

KRTINA – V ponedeljek ob 10.15 je na avtocesti Lukovica–Krtina (občina Domžale) osebno vozilo trčilo v varovalno ograjo.



Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev NMP Domžale, ti pa so poškodovanca prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.