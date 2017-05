Z avtom v tri parkirana vozila

LJUBLJANA – V torek okoli 17. ure so policiste obvestili o prometni nesreči na parkirišču ob Ulici Jana Husa.

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da je voznik z osebnem vozilom hyundai getz trčil v tri parkirana vozila, nakar je s kraja odšel peš.

Voznika so izsledili in izkazalo se je, da je vozil pod vplivom alkohola (0,72 mg/l), so sporočili iz PU Ljubljana.