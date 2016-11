Z avtom v Šoštanjsko jezero

ŠOŠTANJ – V torek ob 23.24 je v Šoštanju osebno vozilo s sprednjimi kolesi zapeljalo v Šoštanjsko jezero in obtičalo na mestu.

Posredovali so gasilci PGD Šoštanj in nepoškodovano vozilo izvlekli na cestišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.