Z avtom v skalo

DOLENJE KARTELJEVO – Nekaj pred 12. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti pri Dolenjem Karteljevem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Karteljevega proti Novem mestu. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v skalo in se z vozilom prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz PU Novo mesto.