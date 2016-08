Z avtom v peško, krvavela je iz glave

VELENJE – V petek nekaj pred 10. uro je osebno vozilo na Partizanski cesti povozilo peško, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Za dodatne informacije smo se obrnili na celjsko policijsko upravo, kjer nam je Peter Pungartnik povedal, da je voznica osebnega avtomobila izsilila prednost 76-letni peški, ki je prav takrat šla čez prehod za pešce. Peška, doma z območja Velenja, se je pri trčenju poškodovala.

Reševalci so ji oskrbeli rano na glavi, iz katere je krvavela, nato pa so jo prepeljali v celjsko bolnišnico na nadaljnje zdravljenje. Stopnja njenih poškodb uradno še ni znana, glede na do zdaj zbrane informacije pa gre verjetno za lažje.