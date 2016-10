Z avtom v peško, ki je hodila ob robu vozišča

NOVO MESTO – V sredo nekaj po 19. uri se je zgodila prometna nesreča na Mestnih njivah v Novem mestu.

Voznica (43) je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad osebnim vozilom in trčila v 68-letno peško, ki je hodila ob robu vozišča.

Poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli lažje poškodbe, so sporočili iz PU Novo mesto.