Z avtom v ograjo in na bok

SEVNICA – V soboto ob 10.24 se je v bližini naselja Cerovec zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo zapeljalo s ceste v odbojno ograjo in se prevrnilo na bok.

Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, iz vozila rešili poškodovano osebo, odklopili akumulator, postavili vozilo na cestišče ter ga prepeljali na bližnje parkirišče. Z vpojnimi sredstvi so počistili motorne tekočine in cestišče.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Sevnice so ponesrečenega na kraju nesreče oskrbeli in ga nato prepeljali v celjsko bolnišnico.