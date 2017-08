Z avtom v motorista

ŠENTJERNEJ – V ponedeljek ob 17.15 sta na cesti Novo mesto–Šentjernej pri odcepu za Gorenji Maharovec, občina Šentjernej, trčila osebno vozilo in motorist.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet do prihoda policistov in pomagali reševalcem.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega motorista odpeljali v novomeško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.