BOHINJ – V ponedeljek ob 20.09 je na cesti iz Nomnja v Bitnje v občini Bohinj voznik zbil jelena.

Gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled so zavarovali kraj nesreče, nudili prvo pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev NMP Bled, na vozilu so odklopili akumulator in vozilo odstranili s ceste, poroča uprava za zaščito in reševanje.