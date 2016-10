Z avtom v hidrant

VELENJE – V torek ob 17.33 je na Ljubljanski cesti v Velenju osebno vozilo trčilo v obcestni hidrant.

Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj nesreče, zaprli ventil hidranta in obvestili komunalno podjetje. Poškodovanih ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.