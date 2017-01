Z avtom v drog, dva v bolnišnico

PODGORA – V sredo ob 14.50 je v naselju Podgora v občini Šmartno ob Paki osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v drog javne razsvetljave, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Velenje, ki so zavarovali kraj trčenja, odklopili akumulator in nudili pomoč poškodovancema do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Velenja.

Dve poškodovani osebi so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico.