Z avtom v drevo: z voznikom je hudo

MORAVČE – Ponoči ob 2.21 je na Detelovi cesti v Moravčah voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in trčil v drevo.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so posredovali gasilci CPV Domžale, poškodovanca s tehničnim posegom rešili iz vozila, osvetlili kraj nesreče in pomagali reševalcem. Hudo poškodovanega voznika so reševalci NMP Domžale prepeljali v UKC Ljubljana.