Z avtom v drevo, potem pa izginil

MOZIRJE – V nedeljo zvečer je na Šmihelski cesti voznik z osebnim vozilom trčil v drevo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Nazarje, ki so razsvetlili kraj, odklopili akumulator vozila, počistili razlite motorne tekočine in odstranili vozilo s cestišča.

Voznik je še pred prihodom policije in gasilcev zapustil kraj nezgode, so še zapisali.