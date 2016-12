Z avtom v drevo

ZGORNJE POBREŽJE – V petek ob 21.41 je v naselju Zgornje Pobrežje v občini Rečica ob Savinji osebno vozilo trčilo v drevo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili cestišče razlitih motornih tekočin in nudili pomoč policistom ter reševalcem NMP Mozirje, ki so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico.