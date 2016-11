Z avtom v betonsko ograjo: 18-letnik mrtev, še ena oseba hudo poškodovana

KOMENDA – Na Glavarjevi cesti se je okrog 3.15 zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, ena pa utrpela hude telesne poškodbe.

Po do zdaj zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda je znano, da je voznik osebnega vozila peugeot 307 vozil od Komende proti Mostam. Ko je pripeljal iz desnega nepreglednega ovinka v levi ovinek, je domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na bankino, pri čemer je vozilo obrnilo in je trčilo v betonsko ograjo, nato pa ga je odbilo na vozišče, kjer je obstalo. V vozilu sta bila poleg voznika še dva potnika.

Med trčenjem v ograjo sta dve osebi, obe stari 18 let, padli iz vozila in obležali na vozišču. Ena je zaradi poškodb na kraju nesreče umrla, druga pa je utrpela hude telesne poškodbe. Tretja oseba (20) po podatkih policije naj ne bi bila poškodovana.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila dežurna preiskovalna sodnica in državni tožilec. Cesta je bila v času ogleda in odpravljanja posledic zaprta, okrog 7.45 pa je bil promet ponovno sproščen. Policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin prometne nesreče (tudi v smislu ugotavljanja voznika).

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.