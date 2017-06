Z avtom v avtobus

LOKVA PRI SEŽANI – V nedeljo ob 13.26 je policijo poklical voznik avtobusa in povedal, da se je v Lokvi pri Sežani na avtobusnem postajališču vanj zaletel voznik osebnega avtomobila, nato pa odpeljal proti Lipici.

Policisti so pobeglega 62-letnega domačina izsledili, alkotest mu je pokazal 1,04 mg/l. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, sledi še obdolžilni predlog (po 42/4-1 in 105/5-4 ZprcP), so sporočili iz PU Koper.