Z avtom trčil v otroški voziček

MARIBOR – Grozljiva prometna nesreča se je v četrtek dopoldne zgodila na Cesti XIV. divizije v Mariboru. Tam je 57-letna ženska, ki je pred seboj potiskala otroški voziček, v njem pa še ne dve leti starega otroka, na prehodu za pešce prečkala cesto, ko je nenadoma mimo pripeljal voznik osebnega avtomobila in trčil v otroški voziček. Otrok se je v nesreči ranil, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v mariborski klinični center, kjer so ugotovili, da so njegove poškodbe na srečo le lažje. Vozniku so policisti izročili plačilni nalog.



V Kranju so istega dne policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila. Trčila sta v semaforiziranem križišču pri t. i. Delavskem mostu. Voznica sivega clia je tam zavijala levo proti Laboram, moški za volanom črnega berlinga pa je vozil naravnosti proti Bitnjam. Kaj natanko se je zgodilo, so policisti včeraj še ugotavljali.



Preglavice zaradi ledu in snega



Do voznikov neprijazen je bil predvsem včerajšnji dan, saj so spolzka cestišča povzročala hude težave po skorajda vsej državi. Na škofjeloškem območju so gasilci in policisti v manj kot dveh urah posredovali kar dvakrat. Nekaj minut pred pol osmo zjutraj je voznik na poledeneli in izjemno spolzki cesti v naselju Draga izgubil nadzor nad avtomobilom in se prevrnil na streho, dve minuti pred deveto zjutraj pa se je zaradi spolzkega vozišča nesreča zgodila še na cesti med naseljema Praprotno in Škofja Loka. Tam sta trčila dva avtomobila, ranili pa so se trije udeleženci. Dva so iz zmečkane pločevine morali rešiti gasilci. Tudi ravenski gasilci so morali s tehničnim posegom reševati udeleženca prometne nesreče, ki je v zmečkani pločevini obtičal po tem, ko sta v Podklancu trčila avtomobila. Dva ranjenca so reševalci odpeljali v bolnišnico.



V naselju Zgornje Duplje so morali včeraj posredovati gasilci, da so na cesto izvlekli vozilo, ki je zdrsnilo s ceste, v Ljubljani je starejši voznik trčil v garažno hišo, v Krškem, na Cesti 4. julija, pa sta trčila osebni avto in tovornjak, a ranil se na srečo ni nihče.



Šele včeraj okrog pol desetih dopoldne pa je občan pri naselju Gornji Lenart našel motorista, ki se je ponesrečil že ponoči in na kraju nesreče ranjen obležal. Reševalci so ga na kraju nesreče oskrbeli in prepeljali v bolnišnico. Padel je včeraj zjutraj tudi kolesar v Kranju, gasilci so ranjenega odpeljali v kranjski zdravstveni dom. Na Koroškem in Štajerskem je medtem včeraj zgodaj popoldne novozapadli sneg, ki se je oprijemal vozišča, povzročil pravi kaos. Zaradi več tovornih vozil, ki niso mogla nadaljevati poti iz smeri Štajerske, so morali namreč cesto med Velenjem in Mislinjo zapreti. Na avtocesti v okolici Maribora, med razcepom Draženci in Slivnica ter razcepom Dragučova in priključkom Šentilj, pa je bil promet zaradi obilnega sneženja močno oviran.