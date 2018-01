Z avtom se je zaletela v zid

KANAL – V sredo malo pred polnočjo je pri elektrarni v Plavah, občina Kanal, občanka z osebnim vozilom trčila v zid in se poškodovala.

Gasilci JZ GRD Nova Gorica so s tehničnim posegom odprli vrata in počistili motorne tekočine, ki so se razlile po cestišču.

Ponesrečenko so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Nove Gorice, je poročala uprava za zaščito in reševanje.