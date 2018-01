Z avtom se je zabil v hišo

LUKAVCI – V nedeljo ob 1.25 je v naselju Lukavci (občina Križevci) voznik osebnega vozila trčil v hišo. Gasilci PGD Ljutomer so odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem, razsvetlili kraj nesreče in očistili iztekle tekočine. Dežurna ekipa NMP Ljutomer je voznika oskrbela in prepeljala v bolnišnico Rakičan, poroča uprava za zaščito in reševanje.