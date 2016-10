Z avtom se je prevrnil na streho

ŽALEC – V petek ob 19.20 je v naselju Gotovlje, občina Žalec, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho.

Posredovali so poklicni gasilci PGE Celje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila.

Poškodovanca so reševalci nujne medicinske pomoči iz Celja prepeljali v celjsko bolnišnico.