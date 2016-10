Z avtom s ceste, enega so odpeljali

VRHE – V ponedeljek ob 16.18 je na cesti Slovenj Gradec–Kotlje pri kraju Vrhe osebno vozilo zapeljalo s ceste, pri čemer se je en udeleženec poškodoval.

Gasilci PGD Slovenj Gradec so zavarovali kraj nesreče, urejali promet do prihoda policije, očistili cestišče razlitih tekočin in umaknili vozilo. Reševalci so eno poškodovano osebo prepeljali v slovenjgraško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.