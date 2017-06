Z avtom po Kopru, iz njega pa streljali

KOPER – V sredo ob 22. uri so bili policisti obveščeni, da po Kopru vozi osebni avto, iz njega pa streljajo z zračno pištolo na plastične naboje.

Policisti so vozilo ustavili na Cesti Zore Perello Godina. V vozilu so bile štiri osebe in zoper vse štiri bo podan obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.