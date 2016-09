Z avtom ostal ujet pod drevesom

ADERGAS – V sredo malo pred 16. uro se je na cesti proti naselju Adergas v občini Cerklje na Gorenjskem drevo podrlo na cesto.

Osebno vozilo je ostalo ujeto pod podrtim drevesom. Pred prihodom gasilcev na kraj dogodka, so mimoidoči domačini drevo že sami razžagali in ga odstranili, poroča uprava za zaščito in reševanje.