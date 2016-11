Z avtom obvisela na brežini

JAZBINE – V torek ob 18.20 je na lokalni cesti v kraju Jazbine v občini Šentjur voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča in obvisela na brežini.

Do prihoda gasilcev so domačini obvarovali vozilo pred zdrsom v globino. Gasilci PGE Celje so zavarovali mesto nesreče, razsvetlili kraj dogodka, potegnili vozilo na cestišče in rešili dve osebi iz vozila. Poškodovanih ni bilo, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.