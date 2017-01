Z avtom obtičal v snežnem zametu

PREDMEJA – V nedeljo ob 13.56 je nad naseljem Predmeja v občini Ajdovščina osebno vozilo med vožnjo po zasneženi in poledeneli cesti proti Iztokovi koči pod Golaki obstalo v snežnem zametu in ni moglo nadaljevati vožnje.

Reševalci postaje GRS Tolmin, skupina Ajdovščina, so vozilo s tehničnim posegom spravili na cestišče in pohodnika pospremili do doline, je poročala uprava za zaščito in reševanje.