Z avtom je zbil kolesarja na Božičevi ulici

LJUBLJANA – V petek ob 17.49 je osebno vozilo zbilo kolesarja na Božičevi ulici v Ljubljani. Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, zavarovali kraj prometne nesreče ter poškodovanca z nosili prenesli na varno mesto in počakali do prihoda reševalcev.

Reševalci NMP RP Ljubljana so poškodovanca prepeljali v UKC Ljubljana