ŠENČUR – V nedeljo zvečer je na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred izvozom Kranj vzhod v občini Šenčur osebno vozilo zapeljalo v ograjo.

Ena oseba se je pri tem poškodovala.

Gasilci JZ GRS Kranj so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator ter z vpojnimi sredstvi očistili cestišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.