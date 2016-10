Z avtoceste in na streho

VIŠNJA GORA – V sredo ob 19.37 je na avtocesti med Grosupljim in Višnjo Goro v občini Ivančna Gorica voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na streho.

Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, avto postavili na kolesa in pomagali reševalcem pri oskrbi dveh poškodovanih oseb, je poročala uprava za zaščito in reševanje.