AJDOVŠČINA – V ponedeljek ob 21.22 je na Goriški cesti osebno vozilo trčilo v stanovanjski objekt.

Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina, ki so zavarovali kraj nesreče, očistili cestišče in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Ajdovščine, ki so na kraju oskrbeli poškodovano osebo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.