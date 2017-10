Z audijem v nesrečo, ko je napihal, se je lotil policistov

DOMŽALE – Policisti PP Domžale so bili v petek okrog 16. ure obveščeni o prometni nesreči na Ljubljanski cesti v Domžalah, v kateri so bila udeležena tri vozila. Ugotovljeno je bilo, da je 29-letni voznik audija zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji povzročil prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena še voznik VW caddyja in voznik forda mondea.

V nesreči je nastalo za približno 10.000 evrov materialne škode, soudeleženca prometne nesreče pa sta zdravniško pomoč iskala sama. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je povzročitelj prometne nesreče vozil pod vplivom alkohola (0,73 mg/l), zaradi česar mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in odrejeno pridržanje. Kršitelj se je pri tem pasivno upiral policistom in nanje vpil ter jih žalil. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče, prav tako mu bo izdan plačilni nalog.