Z audijem bežal pred policijo, ustavil ga je kamen

AJDOVŠČINA – V nedeljo ob 13.40 so policisti v Ajdovščini ustavljali voznika osebnega avtomobila audi, ki ni ustavil na predpisani znak policistov (kratki zvočni signali s sireno in modre luči), temveč je še pospešil, večkrat vozil po nasprotnosmernem vozišču in storil še številne druge kršitve cestnoprometnih predpisov (izsiljevanje prednosti, ogrožanje varnosti pešcev …).

Pobegli voznik je nevarno vožnjo nadaljeval vse do naselja Male Žablje, kjer je z vozilom zavil v zaselek Bitna, tam pa je na zoženem delu ceste z vozilom trčil v kamen na vogalu stanovanjske hiše. Po trčenju se je vozilo ustavilo. Voznik se pri tem ni poškodoval.

Mlajši voznik je nato izstopil iz vozila in nameraval s kraja pobegniti, vendar mu to ni uspelo oziroma so mu preprečili policisti. Med postopkom se je aktivno upiral, zato so morali za preprečitev ali odvrnitev nevarnosti uporabiti prisilna sredstva (uporaba telesne sile in sredstev za vklepanje).

Policisti so ugotovili, da gre za 21-letnega voznika osebnega avtomobila z območja upravne enote Ajdovščina. Poleg navedenih kršitev je bilo še ugotovljeno, da je njegovo vozilo neregistrirano, na vozilu pa je bila nameščena registrska tablica, ki ni pripadala temu vozilu. Ta je bila pred leti izgubljena, zato so lastniki vozila kasneje naročili novo tretjo tablico.

Prometni policisti so o varnostnem dogodku v cestnem prometu poleg državnega tožilstva obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici. Mlajšega voznika bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu (po določilu 324. člena KZ-1). Prav tako bodo ustrezno ukrepali tudi v prekrškovnem postopku zaradi drugih storjenih prekrškov, ki jih je voznik povzročil med vožnjo, so sporočili iz PU Nova Gorica.