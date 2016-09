Vzrok za pok je bila prekratka varnostna razdalja

KIDRIČEVO – V četrtek ob 6.01 se je na podravski avtocesti pred počivališčem Dravsko polje zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila po podatkih policije udeleženi dve osebni vozili.

Kot nam je povedal tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Miran Šadl, sta se v trčenju dva udeleženca lažje poškodovala, vzrok za nesrečo pa je bila prekratka varnostna razdalja.

Gasilci PGD Ptuj in Maribor PGE so pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovancev, odklopili akumulatorje in počistili cestišče, je zapisala uprava za zaščito in reševanje.