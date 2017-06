Vznemirjujoč klic: Na pomoč, na bankini leži človek!

Bralec Marko je opazil več policijskih patrulj in pomislil, da iščejo nelegalne prebežnike. Foto: bralec Marko

Bralec Marko je opazil več policijskih patrulj in pomislil, da iščejo nelegalne prebežnike. Foto: bralec Marko

MURSKA SOBOTA – Murskosoboški policisti so dopoldne prejeli vznemirjujoč klic. Voznik, ki jih je poklical, je dejal, da je na avtocesti ležala oseba.

Na PU Murska Sobota so nam pojasnili, da so nemudoma v akcijo poslali policisti, ki so skrbno pregledali območje. Na pomoč jim je priskočila tudi služba Darsa.

Kasneje so našli moškega, ki naj bi ga pred tem opazili na bankini. Izkazalo se je, da gre za popotnika, Francoza, ki potuje iz države v državo.

O dogodku nas je obvestil bralec Marko, ki je na pomurski avtocesti opazil več policijskih vozil in pomislil, da iščejo nelegalne prebežnike. A se je izkazalo, da je šlo za nekaj povsem drugega.