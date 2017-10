Vzela taksi, ga napadla in okradla, taksist v bolnišnico

LJUBLJANA – V sredo okrog 7.15 so policiste obvestili o dogodku na Mazijevi ulici, kjer sta neznana moška napadla in okradla taksista.



Po zbranih podatkih je znano, da je oškodovanec pobral neznanca na Mazijevi ulici in opravil prevoz do Dolgega mostu, kjer je eden izstopil in se po nekaj minutah vrnil. Vsi skupaj so se odpeljali nazaj na Mazijevo ulico, kjer sta neznanca voznika fizično napadla in mu odtujila torbico z denarjem ter mobilni telefon, poroča PU Ljubljana.



Voznika so zaradi poškodb odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je lažje poškodovan.