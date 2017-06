Vstopili v stanovanje in našli mrtvo osebo

LESCE – Ob 11.39 so gasilci PGD Lesce ob prisotnosti policije s tehničnim posegom vstopili v stanovanje na Finžgarjevi ulici v Lescah in v njem našli mrtvo osebo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Pri PU Kranj so nam pojasnili, da je šlo za smrt osebe v zasebnem prostoru, glede na prva obvestila pa gre za dogodek brez znakov nasilja.