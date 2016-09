Vstopili, ko je spala: on jim je prekrižal načrte

PODSMREKA – V četrtek se je zgodila tatvina v kraju Podsmreka, kjer so se trije neznani moški na dvorišče stanovanjske hiše pripeljali z osebnim avtomobilom renault megane rdeče barve in skozi odklenjena vhodna vrata vstopili v hišo, v kateri je v kuhinji spala oškodovanka.

Osumljeni so pregledali spalnico in iz predalnika nočne omarice odtujili denarnico z vsebino. Osumljene je na hodniku hiše zalotil oškodovankin sin, ki ga je eden od storilcev odrinil in jim s tem omogočil prost beg iz hiše proti vozilu.

Policisti so storilce izsledili na območju Grosupljega in trem osebam odvzeli prostost. Po končanem postopku so dva osumljenca izpustili, tretji, že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja, pa je bil priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.