Vstopil v odklenjeno stanovanje in ukradel gotovino

ŠKOFJA LOKA – Neznanec je v četrtek med 10.45 in 11.05 na Kapucinskem trgu v Škofji Loki vstopil v odklenjeno stanovanje in odtujil torbico z dokumenti in nekaj gotovine, so sporočili iz PU Kranj. Storilca policisti še iščejo.

Policisti ob tem opozarjajo na izvajanje osnovnih varnostnih ukrepov, kot je zaklepanje vrat in zapiranje oken ob odsotnostih, dodatno pa še ustrezno shranjevanje dragocenosti in denarja, kar je oboje največkrat tarča tatov.