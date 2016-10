GROSUPLJE – V torek okrog 20. ure so policiste obvestili o vlomu v hišo v okolici Grosupljega.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil okno, pregledal prostore, nato pa odtujil denar in nakit.

Z dejanjem je povzročil za nekaj sto evrov škode, so sporočili iz PU Ljubljana.