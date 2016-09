Vsiljivo vstopila, z roke izginil prstan

ZAGORJE – V ponedeljek okrog 14.15 so ljubljansko policijsko upravo obvestili o tatvini v Zagorju.

Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da je tega dne okrog 12. ure na dom oškodovanke prišla neznana ženska, stara približno 40 let, temnih las, srednje postave, in na vsiljiv način vstopila v stanovanje. Oškodovanki je v prodajo ponujala kremo, s katero ji je tudi namazala roke, pri tem pa ji je z roke odtujila prstan.