Vsiljivi berač globo plačal na kraju

POSTOJNA – V soboto popoldne so policisti v Postojni prejeli obvestilo, da tujec pred trgovino vsiljivo berači.

Na kraju so 25-letnemu državljanu Romunije, ki je dejansko vsiljivo beračil, zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru (čl. 9/1) izdali plačilni nalog. Globo je poravnal na kraju, so sporočili iz PU Koper.