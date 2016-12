Vsiljivega Romuna so izgnali iz države

LJUBLJANA – Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana so v petek okrog 15.50 na Čopovi ulici v Ljubljani zalotili pri kršitvi vsiljivega beračenja 37-letnega državljana Romunije.

Ker je bilo v postopku ugotovljeno, da je bil moški že večkrat obravnavan zaradi enake kršitve, so mu policisti odvzeli prostost in ga privedli na sodišče, kjer mu je bila izrečena kazen izgona tujca iz države, so zapisali v sporočilu za javnost.