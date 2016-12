Vsi ilegalci so zaprosili za azil

NOVOKRAČINE – V torek dopoldne so policisti na cesti proti Novokračinam prijeli pet državljanov Pakistana, ki so pred tem ilegalno vstopili v Slovenijo iz Hrvaške. V popoldanskih urah so prijeli še dva državljana Pakistana, ki sta k nam prav tako ilegalno vstopila iz Hrvaške.

Ob prijetju so vsi tujci zaprosili za azil, zato so jih odpeljali v azilni dom v Ljubljano, so sporočili primorski policisti.