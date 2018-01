Vse več Slovencev uživa mamila

LJUBLJANA – V Sloveniji v zadnjih letih beležimo porast uporabe konoplje, kokaina in sintetičnih drog, kar se kaže tudi v večjem številu zasegov. Pri tem Slovenija po besedah vodje sektorja za organizirano kriminaliteto Tomaža Peršolje v ničemer ne odstopa od trendov, ki so zaznani v EU. Največ heroina in kokaina k nam pride prek Turčije in Španije.

Po besedah Peršolje se porast uporabe drog kaže tudi v številu zasegov, ki se povečujejo. Lani je policija izvedla 5070 zasegov, leto prej 4411, leta 2015 pa 4377. Pri tem so v ospredju zasegi marihuane, kokaina in heroina. Največji porast je zaznan pri konoplji, ki je pri nas tudi najbolj razširjena, sledijo ji amfetamin, kokain in benzodiazepini. Po besedah Peršolje je najbolj skrb vzbujajoč porast sintetičnih drog.

Za področje sintetičnih drog lahko po besedah Peršolje z gotovostjo trdimo, da se bo ta problematika v prihodnje samo še stopnjevala. »Nesporno je pričakovati, da se bo proizvodnja novih psihoaktivnih snovi nadaljevala z vsaj tolikšno intenzivnostjo, kot je opazna že zdaj, ko se v povprečju vsak teden na območju EU pojavi nova psihoaktivna snov,« je dejal. Dodal je, da to pomeni tudi vse več policijskih aktivnosti, usmerjenih v pravočasno zaznavanje teh snovi na terenu.



Dva tipa združb

Policija sicer ugotavlja, da na območju Slovenije delujeta predvsem dva tipa kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s preprodajo in z razpečevanjem drog. Ene delujejo samo na območju Slovenije, druge pa mednarodno, pri čemer se povezujejo s tujimi kriminalnimi združbami, hkrati pa oskrbujejo tudi kriminalne združbe, ki delujejo samo na območju Slovenije.

V Sloveniji po podatkih policije gram heroina v povprečju stane 30 evrov, gram kokaina 60 evrov, tabletka ekstazija okoli pet evrov in gram marihuane štiri evre. Za Slovenijo je sicer po besedah Peršolje vse bolj značilno, da se v njej prideluje prepovedana konoplja.