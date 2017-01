Vse štiri so preluknjali

MURSKA SOBOTA – V preteklih 24 urah so policisti v Pomurju obravnavali prometno nesrečo, ki se je končala le z materialno škodo, štiri kazniva dejanja, sedem kršitev javnega reda in miru, devet primerov povoženja divjadi in dve poškodbi vozil na parkirnih prostorih ter zasegli osebni avtomobil.

Na področju kriminalitete so obravnavali kaznivo dejanje goljufije pri spletnem nakupu in poškodovanje osebnega avtomobila, na katerem je neznanec preluknjal vse štiri pnevmatike.