Vse to so našli pri 25-letniku: od konoplje do nabojev

LJUTOMER – Ormoški policisti so 31. maja skupaj z ljutomerskimi v okolici Ljutomera opravili hišno preiskavo pri 25-letniku.

Med drugim so zasegli 32 sadik konoplje, od tega 22 sadik velikosti od 30 do 50 centimetrov ter 10 manjših, 20 različnih nabojev za pištolo in puško, doma izdelan boksar, dva noža in elektronske naprave.

Kazensko ga bodo ovadili zaradi posredovanja prepovedanih drog ter uvedli prekrškovni postopek zaradi posesti nabojev, so sporočili iz PU Maribor.