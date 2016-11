Vse, kar sta poznala, je bil alkohol. Potem je pograbil nož

CELJE, FRANKOLOVO – Poldrugo leto po dogodku, ki je vznemiril vaščane naselja Verpete pri Frankolovem v občini Vojnik, se je na sodišču znašel 64-letni Franci Mavhar, ki mu tožilstvo očita poskus uboja. Kaj se je dogajalo 4. marca lani v njegovi hiši v Verpetah, ki jo je Franci postavil kot nadomestno gradnjo, saj je bil vešč gradbenih del, pa tudi na včerajšnjem predobravnavnem naroku še nismo slišali.



Obtožnica Mavharju očita, da je tistega dne v večernih urah z nožem zabodel 17 let mlajšega znanca in prijatelja, 47-letnega Jožeta Zupanka, s katerim sta se pogosto družila. Prej naj bi skupaj nekaj delala, vmes tudi popivala, zvečer pa sta se po preveč popitih kozarčkih sprla. Kaj naj bi bil vzrok in kaj je Mavharja tako ujezilo, da je vzel v roke kuhinjski nož ter Zupanka zabodel v predel prsi, osumljeni verjetno še danes ne ve, saj sta bila oba močno pod vplivom alkohola.



Na vprašanje sodnice, ali je razumel, kaj mu obtožnica očita, je osumljeni Mavhar dejal, da ve, na vprašanje, ali bo morda priznal krivdo, pa ji je odgovoril, da te ne prizna. Tožilka Simona Kuzman Razgoršek je sodnici pojasnila, da so se z Mavharjem in njegovo zagovornico pogajali o možnosti priznanja krivde, a da »niso prišli skupaj« in so bila torej pogajanja neuspešna. Kot so po dogodku pojasnili na celjski policiji, so Mavharja za kratek čas pridržali, a so ga po opravljenih preiskovalnih dejanjih izpustili, tako da se zdaj brani s prostosti. Policiste so o dogodku obvestili iz celjskega zdravstvenega doma, kjer je 47-letni Zupanek, ki je bil zaboden, a ni bil v smrtni nevarnosti, poiskal zdravniško pomoč.



Domačini so nam pripovedovali, da sta se žrtev in storilec pogosto družila, prav tako sta oba rada pogosto pregloboko pogledala v kozarec. »Ne bi želel opravljati, a dejstvo je, da je bil Jože, ki je bil v tem primeru žrtev, v vasi znan po tem, da je bil bolj vroče krvi. Saj veste, kaj mislim s tem, ne? Da se je rad s kom stepel,« nam je pomenljivo dejal eden od domačinov, ki se, razumljivo, ne želi izpostavljati. In še, da je Jože, ki ni imel urejenega doma in živi zgolj od socialne podpore, večkrat taval naokrog, zelo rad je zašel tudi k Franciju. »Razumela sta se tudi zato, ker nihče od njiju ni imel nobenih obveznosti, torej družine. Vse, kar sta poznala, je bil alkohol,« je dejal drug domačin. Na glavni obravnavi, ki se bo začela 8. novembra, bomo slišali izpovedi nekaterih posrednih prič dogodka in tudi mnenje družinske zdravnice iz celjskega zdravstvenega doma Marije Komerički Gržinič, ki je pregledala tako obtoženega kot osumljenega, soočili pa bodo tudi tri psihiatrične izvedence, saj je obtoženi Mavhar dejanje najverjetneje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.