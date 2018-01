To vse je izginilo iz stanovanj

PAKA PRI VELENJU – V soboto dopoldne so bili policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Paki pri Velenju. Iz stanovanja v spodnji etaži je storilec ukradel manjšo vsoto gotovine in dva prstana, iz stanovanja v zgornji etaži pa več gotovine in zlatnine, so sporočili iz PU Celje.